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برلمان

برلمانية تطالب باعداد شبكة ربط الكترونية لتسهيل السيطرة علي السيارات المسروقة

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:00 ص
سيارات
سيارات
حسن رضوان
علقت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، معقبة:" جميع هذه العمليات الإرهابية بتزيد صمود الشعب المصري".

وأضافت "الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الجماعات تسعى لتهديد استقرار الأوضاع الامنية في مصر بأي بكافة الطرق المتاحة لديها، مشددة على ضرورة ميكنة الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية للقضاء على مخططاتها.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن اعداد شبكة ربط الكترونية بين جميع الوحدات المرورية وربطها بأقسام الشرطة والجيش ستسهل من عملية الضبط والإحضار والسيطرة التامة على جميع حالات سرقة السيارات.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، تبين مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وأكد بيان، صادر عن الوزارة أن الأجهزة المعنية قامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

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