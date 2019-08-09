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الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في اليمن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:10 م
أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط
نادر غازى:
قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط يتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن.

وأوضح المصدر أن الجامعة تدعو جميع أبناء الشعب اليمني إلى تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أي اعتبارات ضيقة حفاظًا على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وأكد المصدر، أنه صار واضحًا أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات والعمل سويًا من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد.

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