بعثة الحج: توفير وسائل لذوي الاحتياجات لنقلهم لمشعر عرفات

قال اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، إنهم بدأوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفة، مؤكدًا أن التصعيد يتم بصورة جيدة.



وأضاف عمرو لطفى، خلال مداخلة هاتفية بـ فضائية "ten"، أنهم يستخدمون حافلات مجهزة بالجي بي إس، وحملة ميكانيكية للتدخل السريع في حالة حدوث أي عطل في الطريق.



لفت عمرو لطفى إلى أنهم قاموا بالتنسيق مع بعثة وزارة الصحة وقطاع الخدمة الطبية بوزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة للحجاج في المخيمات، لافتًا إلى أنه تم توفير حافلات خاصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة لمشعر عرفات.

