قافلة طبية مصرية لجراحات الأطفال تزور تنزانيا

تقوم حاليًا قافلة طبية مصرية متخصّصة في مجال جراحات الأطفال برئاسة الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بزيارة لجمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري.



يأتي ذلك في إطار الدور المصري في القارة الافريقية، واتصالًا برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.



وكان السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى تنزانيا في استقبال القافلة عند وصولها لدار السلام حيث أن زيارة القافلة تأتي في إطار التعاون المصري التنزاني في كل المجالات وحرص مصر على وضع إمكاناتها وخبراتها في المجال الصحي لخدمة الاشقاء في تنزانيا.



وأشار إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتعاون بين "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" وجامعة الإسكندرية وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، وأن زيارة القافلة هي السادسة لها لتنزانيا منذ عام 2014 حيث أجرت القافلة خلال زياراتها السابقة المئات من العمليات الجراحية لأطفال تنزانيا، كما قامت بإجراء الكشف على المئات منهم.



وأضاف السفير المصري أن القافلة تحظى باهتمام وإشادة من الجانب التنزاني، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة التنزانية " أومى مواليمو" أشادت خلال لقائها به يوم 7 أغسطس الجاري بجهود مصر لدعم قطاع الصحة في تنزانيا، وبالدور الذي تقوم به القافلة في تنزانيا خاصةً على صعيد تقديم خدماتها الصحية والعلاجية وتدريب الكوادر الطبية التنزانية، وبما يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن.