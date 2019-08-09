ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرار مسلح قتل رجلين بالرصاص على طريق سريع بولاية هيوستون

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:24 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
رويترز
قالت الشرطة في ولاية تكساس اليوم الجمعة إنها تبحث عن مسلح قتل رجلين بالرصاص على طريق سريع في هيوستون قبل أن يتعقبه شاهد ويطلق النار في اتجاهه.

ووصفت السلطات المسلح بأنه من أصل إسباني في العشرينات من عمره ويعتقد أنه مسلح ببندقية هجومية.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان المشتبه به قد استهدف الرجلين أم أن شجارا نشب بينهم كان السبب في قتلهما.

وقال بوبي دوبينز قائد الشرطة في هيوستون للصحفيين إن من الممكن أيضا أن يكون الحادث مرتبطا بالمخدرات لأنه تم العثور على مخدرات في السيارة المستهدفة.

ووقع الحادث قبل الساعة السادسة صباح أمس الخميس عندما اصطدمت سيارة المشتبه به بالسيارة التي كان يستقلها القتيلان.

ترشيحاتنا

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نورويتش في افتتاحية الدوري الانجليزي

اسمحولي أقعد.. شاهد | لحظة سقوط ميادة الحناوى على المسرح

علاج النمش والكلف وبقع الجلد.. بتقنية فعالة جديدة

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة

نشر فيديوهاته على الفيسبوك.. طالب يعتدى جنسيا على آخر بالدقهلية

حبيبي حمّودي.. شاهد | أصالة ترد على مغازلة أحمد سعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور

زينوا سيارة الإسعاف.. مسعفو الدقهلية يودعون زميلهم بعد مصرعه خلال العمل..صور