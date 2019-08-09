فرار مسلح قتل رجلين بالرصاص على طريق سريع بولاية هيوستون

قالت الشرطة في ولاية تكساس اليوم الجمعة إنها تبحث عن مسلح قتل رجلين بالرصاص على طريق سريع في هيوستون قبل أن يتعقبه شاهد ويطلق النار في اتجاهه.



ووصفت السلطات المسلح بأنه من أصل إسباني في العشرينات من عمره ويعتقد أنه مسلح ببندقية هجومية.



ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان المشتبه به قد استهدف الرجلين أم أن شجارا نشب بينهم كان السبب في قتلهما.



وقال بوبي دوبينز قائد الشرطة في هيوستون للصحفيين إن من الممكن أيضا أن يكون الحادث مرتبطا بالمخدرات لأنه تم العثور على مخدرات في السيارة المستهدفة.



ووقع الحادث قبل الساعة السادسة صباح أمس الخميس عندما اصطدمت سيارة المشتبه به بالسيارة التي كان يستقلها القتيلان.

