نقيب الإعلاميين: سنتخذ الإجراءات القانونية حيال العاملين بالمهنة دون تصريح

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة أرسلت عددا من الإنذارات للوسائل الإعلامية لإخطارهم بسرعة توفيق أوضاع الإعلاميين العاملين بها، موضحًا أن تلك الإنذارات هى السبيل الأخير لتوفيق أعمال العاملين بالميديا وبعدها ستتخذ النقابة إجراءتها القانونية وفقًا للقانون.



وأضاف سعدة لـ صدى البلد، أن هناك عددا كبيرا من العاملين بالميديا وفقوا أوضاعهم وحصلوا على تصاريح لمزاولة المهنة، بخلاف الحاصلين على كارنيه النقابة، ستجابة للمهلة التي أقرتها النقابة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، موضحًا أنه يجري التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وسيتم وقف أى عامل فى المجال عن العمل لـحين توفيق أوضاعه.



وتابع أن القناة التي سوف تسمح لشخص غير عضو بالنقابة بممارسة الإعلام خارج المنظومة القانونية سواء العضوية أو التصاريح، رغم تحذيرات النقابة وإخطارها بذلك، فإن النقابة يمكنها أن توقع عقوبات عليها تصل إلى مرحلة الإغلاق.