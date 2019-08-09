مسئول بالبنك الأهلي لـ صدى البلد: مبادرة المركزى تدعم القطاع العقاري بقوة

صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تأتى فى صالح الاقتصاد المصري بشكل كبير لأنها من المبادرات الداعمة لفئة كبيرة من المواطنين ومن شأنها دعم ملف التطوير العقارى بقوة.



وأشار فى تصريح خاص لصدى البلد إلى أن اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، مايو الماضي، بحضور قيادات البنك المركزى كان اجتماعا مثمرا بكل المقاييس لدعم قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر وهو القطاع العقارى.



وأوضح أن البنك الأهلى المصرى هو أكبر بنك داعم لمبادرات التمويل العقارى لافتا إلى أن البنك ساهم بقرابة 7 مليارات جنيه فى مبادرات الإسكان الأخيرة.



وأضاف أن تفاصيل المبادرة مازالت موضع نقاش لحين وضع ضوابط عملها.



الجدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى صرح خلال اجتماعه مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية : إن البنك المركزى يدعم السوق العقارى المصرى فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.