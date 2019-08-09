احذر.. هذه العادات في عيد الأضحى تعرضك للسمنة

حذر الدكتور هشام عبد الله استشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة من العادات الغذائية الخطأ خلال أيام عيد الأضحى وذلك للحفاظ على الجسم وعدم الإصابة بالسمنة.



قال هشام عبد الله لـ صدى البلد، إن مرض السمنة يعمل على وجود خلل فى الهرمونات وتكيسات المبايض لذلك يجب بدء علاج السمنة المفرطة وزيادة الوزن فى أسرع وقت لدى السيدات البدينات؛ لأن السمنة قادرة على التأثير على استجابة الجسم للأدوية وخصوصا أدوية تأخر الإنجاب، وعلى المرأة أن تدرك أن السمنة المفرطة وزيادة الوزن تمهد لإصابتها بأمراض السكر والضغط.



وأضاف هشام عبد الله أن اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن تناول الأكلات الضارة أو التي تحتوي على نسبة مواد حافظة عالية، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة وأكلات المطاعم والأكلات الدسمة، كما أن ممارسة الرياضة ستساعد على إنقاص الوزن، وتحسين كفاءة القلب والأوعية الدموية كما تقلل من الضغط العصبي والنفسي بشكل كبير.



وأكد أن الكثير من النساء صاحبات الوزن الزائد الحل السحرى للتخلص من السمنة لديهن هو اللجوء إلى عمليات تحويل المسار وعمليات التكميم على حسب طبيعة ودراسة كل حالة، كأفضل الحلول لإنقاص الوزن خاصة إذا كانت الحالة تميل إلى السمنة المُفرطة.



وأشار عبدالله إلى أن السمنة الموضوعية ناتجة عن عادات وتصرفات خاطئة، وهي عدم تحديد توقيت محدد لتناول وجبات الطعام كما أن السمنة من أمراض العصر المنتشرة بين الكبار والصغار على مستوى العالم نتيجة الإقبال على الوجبات السريعة والمشروبات الغازية مما يؤثر على الصحة.