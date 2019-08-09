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فن

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:40 م
عزاء والدة فتحي عبد
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب
محمد بدران
شارك الفنان خالد زكى، وآيتن عامر، ومحمد انور، محمد على رزق، أشرف زكى، على ربيع، روجينا، والمخرج محمد النقلى، وميدو عادل، في عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، المقام حاليا في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، ويتلقى العزاء فتحي عبد الوهاب بصحبة أفراد أسرته وعدد من الأصدقاء.

يذكر ان والدة فتحي عبد الوهاب وافتها المنية أمس الخميس وتم تشييع جثمانها عقب صلاة الظهر في مقابر الأسرة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وكان الفنان فتحي عبد الوهاب، قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح امس الخميس.

وقال فتحي عبد الوهاب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": «أمي في ذمة الله». 

يذكر أن احدث أعمال فتحي عبد الوهاب الفنية، مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019. 

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور
عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور

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