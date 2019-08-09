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الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 .. 98 يتقدمون بأوراقهم وغلق باب الترشح

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:44 م
علم تونس
علم تونس
أحمد محرم
الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 .. أفادت قناة "الحدث" بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أغلقت باب التقدم بأوراق الترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 .. وأعلنت الهيئة أن عددا من أودعوا أوراق ترشحهم لديها حتى لحظة إغلاق باب الترشح بلغ 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى 14 أغسطس، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه 31 أغسطس.

ومن أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 لخلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، والرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

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