بدء تصعيد الحجاج إلى عرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام فى حزم أمتعتهم استعدادا للتصعيد إلى عرفات لأداء وقفة الحجيج بمشعر عرفات ضمن أعمال الحج المبارك.



ويقضي قوافل الحجاج في أول محطة في رحلة الحج اليوم يوم التروية، وقد هُيئت مجمل التنظيمات في النواحي الخدمية والصحية والتموينية محاطة بمنظومة أمنية وإشرافية لضمان سلامتهم.



ووسط أجواء إيمانية عامرة بأصوات التكبير والتسبيح والتلبية بالحج، يستقر ضيوف الرحمن في مخيمات منى التي صبغت على المشعر وصف "مدينة الخيام"، وفي هذا العام زيدت الطاقة الاستيعابية من جهة جبل شرق ربوة منى.



وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية "واس" في مشعر منى، برز حجم العمل الدؤوب في تنظيم الحركة المرورية بعد أن سهلت تدفق الحجيج إضافة إلى ما يبذله رجال الأمن المنتشر على امتداد مساحة المشعر من جهود وما يضطلعون به من دور أمني حفاظًا على سلامتهم، يسبقها تفانيهم ومراعاتهم للجموع المكتظة المتباينة في ثقافاتها وأعراقهم ، في حين أن التواصل معهم وبلغاتهم وهي خطوة طبقتها القطاعات الأمنية في مواسم سابقة أسهم في عمليات التوجيه والإرشاد.



وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت - بالانسيابية الكاملة على مختلف المحاور كما كانت اعتيادية بشكل كامل على محاور الدخول إلى مكة المكرمة، وأن الحالة الأمنية بين الحجاج مطمئنة ولم تسجل ولله الحمد أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقرارهم.



وتتشارك مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج في توفير الخدمة النوعية وبطاقات تشغيلية عالية.