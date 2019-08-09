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أخبار العالم

الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يؤكد إجراء انتخابات عامة في 2020

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:28 م
العاصمة الإثيوبية
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
رويترز
قال الائتلاف الحاكم في إثيوبيا اليوم الجمعة إنه تقرر إجراء انتخابات عامة العام المقبل رغم المخاوف المتعلقة بالأمن والنزوح في البلد الواقع بشرق أفريقيا.

ولم تقدم اللجنة التنفيذية موعدا محددا للانتخابات في بيان صدر عقب اجتماعها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مطلع الشهر الحالي إن مهاجمين شاركوا في محاولة انقلاب محلية في يونيو تلقوا تدريبا من عناصر تنتمي لدول أجنبية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وحاولت قوات مارقة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمال البلاد في 22 يونيو في هجوم ألقت السلطات بمسؤوليته على أسامنيو تسيجي الذي قتل بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار على مشارف بحر دار عاصمة ولاية أمهرة.

وقتل رئيس أركان الجيش في العاصمة أديس أبابا بالتزامن من محاولة الانقلاب في بحر دار وألقت السلطات بمسؤولية ذلك الهجوم أيضا على القوات المارقة التابعة لأسامنيو.

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