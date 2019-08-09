الهلال الأحمر السعودي: 33 مركز إسعاف و96 سيارة لخدمة الحجاج بـ عرفات

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، من خلال أكثر من ٣٣ مركزا إسعافيا مؤقتا ومدعومة بأكثر من ٣٥٢ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم الحج ١٤٤٠هـ.



ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة يضم أكثر من ٩٦ سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في العالم، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.



وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة أحمد عسيري أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة ، مشيرًا إلى أن خطط هيئة الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات حيث سيتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.



وأشار عسيري إلى أن انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية وأكثر من ١٢ فرقة إسعافية متقدمة، لافتا إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين .

