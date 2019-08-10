لمنع النصب والاحتيال.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة محتكري السلع

طالب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة فتح أسواق بديلة أمام المواطنين لبيع السلع، لعدم اتاحة الفرصة الكاملة لتجار لاستغلال المناسبات العامة في رفع الاسعار.



وأضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك عدد كبير من الهيئات الرقابية المسؤولة عن رقابة الأسواق وتحقيق العدل والتوازن في الأسواق، ومن هذه الهيئات حماية المستهلك وغيرها، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود من جانب هذه الهيئات الرقابة للسيطرة الكاملة على الاسواق.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه لابد من تغليظ العقوبات الخاصة بـ الاحتكار والشجع واستغلال حاجة الناس من أجل جني الأموال بدون وجهة حق على كل من تسول له نفسه حتي يكون عبرة لغيرة.



وهنأ النائب الشعب المصري بحلول عيد الاضحى المبارك متمنيا للدولة المصرية دوام التوفيق والنجاح.