أول تصريح لـ سفير ألمانيا الجديد لدى مصر

عبر السفير الألماني في القاهرة سيريل نون اليوم الجمعة، عن سعادته ببدء عمله وتمثيل بلاده في مصر وذلك خلال أول تصريحات له عقب توليه منصبه.



ووفقا لما نشره حساب السفارة الألمانية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال السفير: "سعيد جدا بإتاحة الفرصة لي لتمثيل ألمانيا في مصر، حيث تجمع مصر وألمانيا علاقات صداقة تمتد إلى سنوات طويلة في العديد من المجالات، وهي علاقات مستقرة في أوقات الشدة والرخاء. كما تقف ألمانيا بوصفها شريكا قويا يعتمد عليه بجوار مصر ومواطنيها من أجل تحقيق الإصلاح والتنمية، كما يسعدني شخصيا التعاون مع شركائنا المصريين وكذلك التعرف من قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه".



وبحسب ما نشرته سبوتنيك الروسية، عمل سيريل نون بالسلك الدبلوماسي عام 1985، وعمل في سفارة ألمانيا في طهران وروما وفي تل أبيب، كما أنه شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في إسلام آباد.



وخلال العامين الماضيين عمل نون كسفير ألمانيا لدى العراق.



