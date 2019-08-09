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رأسها يشبه البالون.. طفلة تعاني من ورم غريب بمخها.. فيديو وصور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:35 م
صدى البلد
أحمد شريف
تسعى أسرة طفلة تعاني من نمو هائل برأسها لايجاد جراح لإزالة الورم الذي يشبه البالون من رأس ابنتهم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" ولدت الطفلة كروز، البالغة من العمر 11 شهرًا ، وهي تعاني من تراكم السوائل في دماغها ، لينتفخ رأسها ويخرج عن السيطرة.

فيما أصبح نمو الورم الآن أكبر من بقية رأسها ويؤثر على نظر الرضيعة ، لكن أسرتها تكافح لإيجاد جراح للقيام بهذا العمل.

يساعد الناس في مجتمعهم المحلي في مانيلا بالفلبين والدي الطفلة على جمع الأموال وقالت والدتها كاثلين شافوسو انه يمكن إنقاذ ابنتها.

تعتقد والدة الطفلة البالغة من العمر ، 18 عامًا ، وزوجها البالغ من العمر 32 عامًا ، أن ابنتهما مصابة بحالة استسقاء الرأس.

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