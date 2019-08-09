اقتصاديون لـ صدى البلد: السوق يترقب تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لـ متوسطي الدخل.. تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستفادة لجميع الأطراف

اقتصاديون لـ صدى البلد:

السوق يترقب تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

المبادرة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستفادة لجميع الأطراف



قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن السوق العقاري متعطش لمبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي لمتوسطي الدخل منذ ٣ شهور بالتعاون مع المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.



وأشار الخبير الاقتصادي لـ "صدى البلد"، إلى وجود نحو ١٢.٥ ملیون وحدة سكنیة مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غیر كاملة التشطیب، ویشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة %٢٩.١ من إجمالي عدد الوحدات في مصر، حسب الإحصائيات الرقمیة لوزارة الإسكان فإن مصر تحتاج لتنفیذ 500 ألف وحدة سكنیة سنویا، لكافة الفئات فى مقدمتها محدودى الدخل ، والأولى بالرعایة ، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.



أوضح أن هناك وحدات كثیرة غیر كاملة التشطیب، خرسانات وطوب أحمر مشوهة المنظر وهذه الوحدات المبنیة بدون تشطیب قد عملت على تشغیل عدد محدود من القطاعات المرتبطة بصناعة العقار ومنها قطاع الاسمنت والحدید ومواد البناء واهملنا باقى الصناعات والخدمات الاخرى والتى تم تسريح عمالها الماهرة واتجاة جزء كبير منهم للعمل على التوكتوك، وتم زیادة استیراد المواد الخام الداخلة في صناعات مواد البناء مما ادى إلى الضغط الشدید على موارد العملة الصعبة، والبنیة التحتیة مثل الكھرباء والمیاه والصرف الصحي.



وتابع رضا لاشين، أنه ظلت القطاعات الأخرى ساكنة لا تعمل مثل قطاعات الدھانات والسباكة والمفروشات والأخشاب، وغیرها فأصبح القطاع العقاري الذي كان القاطرة التي تقود التنمیة بمثابة المعرقل للنمو الاقتصادي الأمثل في مصر.



وأدى ذلك إلى حالة من الركود في السوق العقاري حتى اضطر المطورون العقاريون وشركات الاستثمار العقاري إلى تقسیط بیع الوحدات المبنية بدون مقدمات وعلى مدد تزيد على عشر سنوات لذا فإن فكر التوسع في التشطيبات یعتبر من الأولويات في ھذه المرحلة، حیث ان التوسع في التشطیبات یتوقع أن یؤدي إلى تنشیط القطاع العقاري في مصر مع تفعيل مبادرة التمویل شراء الوحدات كاملة التشطیب من جانب البنوك، وشركات التمویل العقاري مع تخفیض معدل الفائدة ( التي تتراوح حالیا بین 18%- 23) (و مع الأخذ في الحسبان، تخفیض معدلات الإنشاءات في مجال الإنشاءات السكنیة حتى یتم الاستفادة من كامل الوحدات غیر المشطبة وبیعها.



صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تأتى فى صالح الاقتصاد المصري بشكل كبير لأنها من المبادرات الداعمة لفئة كبيرة من المواطنين ومن شأنها دعم ملف التطوير العقارى بقوة.



وأشار فى تصريح خاص لصدى البلد إلى أن اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، مايو الماضي، بحضور قيادات البنك المركزى كان اجتماعا مثمرا بكل المقاييس لدعم قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر وهو القطاع العقارى.



وأوضح أن البنك الأهلى المصرى أكبر بنك داعم لمبادرات التمويل العقارى لافتا إلى أن البنك ساهم بقرابة 7 مليارات جنيه فى مبادرات الإسكان الأخيرة.



وأضاف أن تفاصيل المبادرة مازالت موضع نقاش لحين وضع ضوابط عملها.



جدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى صرح خلال اجتماعه مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية : إن البنك المركزى يدعم السوق العقارى المصرى فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.