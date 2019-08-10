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رياضة

المركز الأوليمبى يستضيف معسكر منتخب نيجيريا للكرة الطائرة تحت 19 عاما

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:27 ص
المركز الأوليمبى
المركز الأوليمبى
حسن العمدة
يستضيف المركز الأوليمبى بالمعادى معسكر المنتخب النيجيرى للكرة الطائرة تحت 19 عاما خلال الفترة بين 11 الى 18 من الشهر الجارى استعدادا لمواجهة نظيرة المصرى للناشئين وديًا.

ويستعد المنتخب الوطني ونظيره النيجيرى للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين فى الكرة الطائرة و المقرر أقامتها فى تونس في الفترة ما بين 21 الي 30 أغسطس الجاري .

وجاء مجموعات بطولة العالم كالتالي ..
المجموعة الاولى: تونس والبرازيل وكوبا وتايوان وبيلاروسيا
المجموعة الثانية: ايران وتشيكيا وايطاليا وكولمبيا وبلغاريا
المجموعة الثالثة: اليابان ومصر والأرجنتين والمانيا والمكسيك
المجموعة الرابعة: روسيا وجنوب افريقيا والولايات المتحدة ونيجيريا والدومينيك

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