الحجاج يستعدون للوقوف بـ عرفات الركن الأعظم.. ويوم التروية ينتهي بأكبر تجمع بشري في العالم وسط أجواء إيمانية عامرة بأصوات التكبيرات

مِشعر منى يحتضن أكثر من مليوني حاج في أكبر تجمع بشري بـ العالم

الإفتاء تكشف عن سر تسمية الثامن من ذي الحجة بيوم التروية

4 أعمال يؤديها الحاج في يوم التروية



بدأ حجاج بيت الله الحرام فى حزم أمتعتهم استعدادا للتصعيد إلى عرفات لأداء وقفة الحجيج بمشعر عرفات ضمن أعمال الحج المبارك.



ويقضي قوافل الحجاج في أول محطة في رحلة الحج اليوم يوم التروية، وقد هُيئت مجمل التنظيمات في النواحي الخدمية والصحية والتموينية محاطة بمنظومة أمنية وإشرافية لضمان سلامتهم.



الجمع المليوني في "منى " بدد الحال عما هو عليه طوال العام ، المكان عامر بضيوف حلو عليه من كل حدب وصوب ، تجمعهم دعوة خالدة لركن عظيم ، ورجاء واحد بذنب مغفور وحج مبرور.



ووسط أجواء إيمانية عامرة بأصوات التكبير والتسبيح والتلبية بالحج، يستقر ضيوف الرحمن في مخيمات منى التي صبغت على المشعر وصف "مدينة الخيام"، وفي هذا العام زيدت الطاقة الاستيعابية من جهة جبل شرق ربوة منى.



وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن حركة تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية اتسمت - بالانسيابية الكاملة على مختلف المحاور كما كانت اعتيادية بشكل كامل على محاور الدخول إلى مكة المكرمة، وأن الحالة الأمنية بين الحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالة تعكر صفو الحجاج وأمنهم واستقرارهم.



وتتشارك مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج في توفير الخدمة النوعية وبطاقات تشغيلية عالية.



وقالت دار الإفتاء المصرية، إن اليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، لافتة إلى أن العلماء ذكروا في تسميته بهذا الاسم سببين.



وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال حول سبب تسمية اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية، أنه سمي بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام، مستشهدة بما رواه العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى].



وأضافت أنه سُمي أيضًا بذلك لسبب آخر، قيل: سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل، فقد قال الإمام العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى ليلة الثامن كأن قائلًا يقول له: إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك، فلما أصبح تروى، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية".



وتابعت: "وفيه ينطلق الحجاج إلى منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعا للسنة، كما يصلون فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا فجر يوم عرفة".



وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان ذاهبًا إلى الحج متمتعًا عليه بهدى التمتع الذى قال عنه المولى فى كتابه الكريم {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} ، فمن انتهى من العمرة وجلس فى مكة حتى يلبى بالحج يوم التروية فعليه هدى فمن الممكن أن يذبح فى هذه الأيام أو ان يذبح بعد ايام التشريق.



وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من كان يريد أن يؤدي بعمرة مرة أخرى فعليه أن يذهب الى مسجد التنعيم ليحرم منه بعمرة، ولكن هناك خلافا بين العلماء على تكرار العمرات فمنهم من يمنعون أداء العمرة بأكثر من مرة والبعض الآخر يفتون بجواز وصحة أن يؤدي الحاج بأكثر من عمرة.



وتابع: "بعد أن ينتهي الحاج من عمرته ويتحلل منها يغتسل ويصلى ركعتين ويقول لبيك اللهم بحجة و يشترط أن لا يقول لبيك اللهم بحجة إلا بعد أن يرتدي ملابس الإحرام ، وبعد ذلك يذهب الحجاج الى مني الى أن يصلون بها الظهر ثم يذهبون الى عرفات ولكن البعض الاخر يذهب الى عرفات ويبيتون بها حتى لا يتزاحمون ، فالمبيت بمنى سُنة ومن تركه فلا شيء عليه ".



وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن يوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، مشيرا إلى أنه سمي بهذا الاسم لأن الحجيج كانوا يستريحون فيه في منى ويُرِيحون فيه دوابهم وهَديهم ويروونها بالماء في طريقهم إلى عرفة استعدادًا لأعمال هذا اليوم العظيم وما بعده من أعمال يوم النحر وأيام التشريق.



وأضاف الدكتور على جمعة، فى فتوى له، أنه يُسَنُّ للحاج ولا يجب أن يذهب في يوم التروية إلى منى في الضحى، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع قصر الصلاة الرباعية فقط وبدون جمع، ويبيت فيها ليلة عرفة، ثم يصلي فيها الفجر وينطلق إلى عرفة في الضحى أيضًا.



وأكد المفتي السابق، أنه إذا ذهب الحاج إلى عرفة من يوم الثامن خوفًا من الزحام فلا شيء عليه وحجه صحيح، غاية الأمر أنه قد ترك مستحبًّا، بل وتركه لعذر، فعسى أن يأخذ ثواب الشيء الذي لولا العذر لفعله، وإنما الجبران يكون بترك الواجب لا السنة.



