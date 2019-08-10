روشتة برلمانية للسيطرة على الأسواق بحلول عيد الاضحى المبارك.. نواب: خط ساخن لاستقبال الشكاوى .. مطالب بفتح أسواق بديلة لخفض الأسعار

خطة النواب تطالب بتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى

برلمانية تطالب المواطن بالتبليغ فورًا في حالة اكتشاف حالات جشع من التجار

مطالب بتغليظ عقوبة محتكري السلع









تشهد المناسبات العامة استغلالا من جانب التجار لزيادة أسعار السلع والمنتجات الخاصة بالمواطن لتكسب الاموال بطرق غير شرعية وبالأخص في الأعياد مثل عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى.





يؤكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه للسيطرة على الأسواق وضمان عدم زيادة الأسعار من جانب التجار لابد أن يكثف جهاز حماية المستهلك جهوده في السيطرة على جميع الأسواق، إضافة إلى إطلاق العديد من الحملات الاعلامية من جانب وزارة الإعلام وتوضيح الأرقام الخاصة بالجهات الرقابية للتبليغ فورًا عن اي عملية احتكار او شجع من جانب التجار.





في البداية طالب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق أستعدادًا لحلول عيد الأضحى المبادرة لضمان عدم استغلال هذه المناسبة في المزايدة على المواطنين في أسعار السلع والمنتجات.





أضاف "الفقي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الحكومة بدأت بالفعل إعداد منافذ لبيع اللحوم بجميع المناطق لحلول عيد الأضحي المبارك بهدف دعم المواطن بهذه المناسبة الكريمة والقضاء على جشع التجار.





أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ما تقوم به الحكومة الآن سيكون له تأثير كبير في خلق المنافسة بين جميع التجار مما ينتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم وغيرها من السلع.





شدد النائب على ضرورة متابعة الأسواق فضلا عن توفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى من المواطنين للسيطرة السريعة على أي ظاهرة شجع تهدد استقرار أسعار السلع في الأسواق.





أكدت سهير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق استعدادًا لحلول عيد الأضحي المبارك لمنع وجود احتكار للسلع من جانب التجار.





أضافت "الحادي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار عديمي الضمير الذين يستغلون هذه المناسبات الكريمة في زيادة الأسعار على السلع والمنتجات.





طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وسائل الإعلام بإطلاق حملات توعية للمواطنين ونشر ارقام الخاصة بالجهات الرقابة للمواطن للسيطرة على أي حالة تستغل هذه المناسبات على مستوى الجمهورية.





ناشدت النائبة المواطنين بضرورة التبليغ فورًا عن أي تاجر يقوم بالمغالاة على المواطنين بهدف التكسب بطرق غير شرعية.









كما طالب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة فتح أسواق بديلة أمام المواطنين لبيع السلع، لعدم اتاحة الفرصة للتجار لاستغلال المناسبات العامة في رفع الاسعار.





وأضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك عدد كبير من الهيئات الرقابية المسؤولة عن رقابة الأسواق وتحقيق العدل والتوازن في الأسواق، ومن هذه الهيئات حماية المستهلك وغيرها، مطالبًا بضرورة تكثيف الجهود من جانب هذه الهيئات الرقابة للسيطرة الكاملة على الاسواق.



