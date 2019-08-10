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برلمان

البرلمان: نضع خطة للنهوض بزراعة القطن

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:00 ص
زراعة القطن
زراعة القطن
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عصام برديس عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال دور الانعقاد الخامس، مجموعة من الملفات الهامة، التي تخص القطاع الزراعي، والتي تدمع جميعها حالة الفلاح المعيشية وتحسين أحواله الاقتصادية.

وأضاف عصام برديس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم هذه الملفات، هي محصول القطن ومناقشة المشاكل التي يعاني منها، بعد الأزمة التي حدثت العام الماضي، والتي لم يستطع على إثرها الفلاحون تسليم محاصيلهم، وهو ما انعكس كذلك على صناعة الغزل والنسيج، وتدهورها.

وأكد النائب عصام برديس، أن هناك خطة من البرلمان للنهوض بزراعة القطن من جديد.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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