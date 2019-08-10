فقرات مفتوحة وأغان ودراما ومسرحيات.. ماسبيرو يحتفل بـ عيد الأضحى على طريقته الخاصة.. ويعلن خريطة جميع قطاعاته التليفزيونية والإذاعية

خريطة "ماسبيرو" لاحتفالات عيد الأضحى

مدرسة المشاغبين" و"عش المجانين" و"إلا خمسة بـ قطاع المتخصصة

الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى بـ شبكة القرآن الكريم

شاهد ما شفش حاجة و"ابن حميدو" و"بنات العم على النايل كوميدي



قطاع الإذاعة

1- شبكة القرآن

2_ شبكة البرنامج العام

3- شبكة صوت العرب

4_ شبكة الشباب والرياضة

5_ شبكة الإذاعات الموجهة

ثانيًا: قطاع التليفزيون

ثالثا: قطاع القنوات المتخصصة

رابعًا: قطاع القنوات الإقليمية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن قطاعات الهيئة المختلفة أعدت خرائط برامجية متميزة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة.ويرصد "صدى البلد" فى التقرير الخطة البرامجية لجميع قطاعات الهيئة.تبرز الخطة البرامجية للإذاعة المصرية احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك ومظاهر العيد في كل أنحاء الجمهورية، وكذا استعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية وتوفير سبل الترفيه للجماهير في المتنزهات وأماكن الاحتفال.وتحتفل شبكة القرآن الكريم بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك من خلال تقديم مجموعة من الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى بالقاهرة، حيث ستقوم الشبكة بنقل أمسية يوم الوقفة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه للقارئ ياسر الشرقاوي والمبتهل إبراهيم راشد، وستقوم بنقل أمسية أول أيام العيد للقارئ عبد الله عزب والمبتهل علي الحسيني، وأمسية ثاني أيام العيد للقارئ الشيخ علي النعماني والمبتهل منتصر الأكرت، أما أمسية ثالث أيام العيد فهي للقارئ الشيخ حلمي الجمل والمبتهل محمد عبد الحميد جاد، وأمسية رابع أيام العيد فسوف تنقل من مسجد النور بالعباسية للقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.وتقدم شبكة البرنامج العام يوم عرفة بثًا مباشرًا من الأراضي المقدسة تشاركها فيه شبكة القرآن الكريم والشبكات العاملة لنقل شعائر الحج، أما عن خطة شبكة البرنامج العام للاحتفال بالعيد فتتضمن تقديم مجموعة من الفترات المفتوحة مثل "صباح الخير يا عيدنا الكبير" و"أهلا بالعيد"، كما تعرض التمثيليات الإذاعية "الكعبة المشرفة" و"لبيك اللهم لبيك"، بالإضافة إلى تطويع برامجها للاحتفال بالعيد ومنها "ما يطلبه المستمعون في العيد" و"أيامنا الحلوة" و"موجة نغم" و"عيلة مرزوق" و"أفراح العيد و"بالهنا والشفا" و"عروس العيد"، فضلا عن استضافة مجموعة متميزة من نجوم المجتمع في المجال السياسي والفني والرياضي.وشملت الخطة البرامجية لإذاعة الكبار تقديم مجموعة من برامج المنوعات والفترات المفتوحة ومنها "يا فرحة العيد ضُمينا" و"يا عيدنا كمل فرحتنا" و"بعودة يا عيد" والتي تتناول فرحة المواطنين بالعيد واستعداد مختلف المحافظات لاستقبال العيد، ومناقشة أهم مظاهر العيد من الترابط العائلي وصلة الرحم وأعمال الخير والبر، كما تستضيف الشبكة مجموعة متميزة من الضيوف من أبرزهم خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وأحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية.وتحتفل شبكة صوت العرب بعيد الأضحى المبارك عبر تغطية متميزة من برامج وأغنيات على مدى أيام العيد، وتقديم تغطية شاملة لطقوس العيد ومظاهره في مصر والدول العربية والعالم الإسلامي، وتقدم الشبكة مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج ومنها "صباح الخير يا عيد" و"كل عام والعيد فرحة" و"أسرة عربية في العيد" وبعودة يا حاج" و"هنيالكم وعقبالي" و"كل يوم عيد" تقدم من خلالها تهاني العيد من شخصيات عامة عربية، كما تعرض فترة مع المستمعين حول ذكريات العيد في الأعوام الماضية ولقاءات مع حجاج بيت الله في سنوات سابقة، كما تعرض الشبكة في كل يوم من أيام العيد حفلا غنائيا لكاظم الساهر وصابر الرباعي وسميرة سعيد ومحمد منير، بالإضافة إلى إذاعة فيلم عربي خلال أيام العيد.وتضمنت خطة إذاعة الشرق الأوسط لعيد الأضحى المبارك مجموعة مختارة وجديدة من البرامج والفترات المفتوحة والأغنيات على مدى أيام العيد، ومنها "نجوم العيد" و"غني للعيد" و"في العيد لازم نضحي" و"العيد لحمة" و"اضحك العيد يطلع أحلى" و"نهارنا عيد" و"عيدك شكل تاني" تتضمن تهاني المستمعين ولقاءات النجوم والفنانين والشخصيات العامة والشباب للحديث عن ذكرياتهم مع العيد، وكذا لقاءات مفتوحة تتضمن مظاهر الاحتفال بالعيد في كل مكان من خلال مراسلين في جميع المحافظات ونقل صورة الاحتفال من الأماكن العامة كحديقة الحيوان وبعض الشواطئ المصرية، كما تقدم الإذاعة الخدمات اللازمة للمستمعين خلال أيام العيد كحالة الطقس والمرور والخدمات الطبية، فضلا عن استضافة عدد من الشخصيات العامة والفنانين، ومن أبرزهم محمد رياض ورانيا فريد شوقي ومنال سلامة وميرنا وليد والكاتبة الصحفية أماني ضرغام والشاعر عنتر هلال.وستقدم شبكة الشباب والرياضة برامج مطوعة للحديث عن المناسبة المباركة، ومنها "نسمات من عرفات" و"موكب النور" و"الوقفة تستاهل وقفة" و"أيامنا الحلوة"، كما تنقل على الهواء مجموعة من المباريات الرياضية منها مباراة الأهلي ووادي دجلة.وتحتفل شبكة الإذاعات الموجهة بالعيد عبر إذاعة الأحاديث الدينية عن شعائر الحج وآدابه منذ بداية شهر ذي الحجة وترجمة جميع الأحاديث إلى لغات البث بالشبكة، وسيتم تقديم برامج وحلقات خاصة للحديث عن مناسك الحج وكذا لقاءات إذاعية بلغات المحطات المختلفة مع أفراد الجاليات الأجنبية المسلمة في مصر عن عادات الاحتفال بعيد الأضحى في بلدانهم ومدى التشابه الثقافي بين مصر وهذه البلدان.كما تقدم الشبكة الثقافية من خلال إذاعة البرنامج الموسيقي مجموعة كبيرة من المؤلفات والأغاني الموسيقية المرتبطة بالعيد منها أعمال لأم كلثوم وزكريا أحمد وعطية شرارة وعلي فراج.وفي قطاع التليفزيون، يحتفل التليفزيون المصري عبر قناتيه الأولى والثانية بعيد الأضحى المبارك من خلال تطويع البرامج لتغطية المناسبة المباركة، حيث تطوع القناة الأولى برامج "صباح الخير يا مصر" و"الست هانم" و"مصر النهارده" للاحتفال بيوم عرفة وعيد الأضحى، فيما تعرض القناة الثانية برامج "مصر جميلة" و"بكره لينا" و"إرادة مصرية" و"كل يوم"، وكذلك تعرض القناتان أفلام ومسرحيات وحفلات وسهرات خاصة للاحتفال بالعيد وإبراز ملامح العيد في جميع أنحاء مصر.أما في قطاع القنوات المتخصصة، فيحتفل قطاع القنوات المتخصصة بعيد الأضحى المبارك بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المباركة على مدى أيام العيد، فتقدم قناة العائلة تغطية خاصة احتفالا بعيد الأضحى المبارك بتقديم مجموعة من الأفلام والمسرحيات منها "هجرة الرسول" و"مدرسة المشاغبين" و"عش المجانين" و"إلا خمسة"، كما تحتفل قناة نايل كوميدي بعيد الأضحى المبارك بعرض مجموعة من المسرحيات منها "الهمجي" و"شاهد ما شفش حاجة"، وكذلك مجموعة من الأفلام منها "ابن حميدو" و"بنات العم"، كما تحتفل قناة ماسبيرو زمان بعيد الأضحى المبارك من خلال تقديم مجموعة من الأفلام والسهرات الدرامية والمسرحيات والبرامج الدينية.وتبدأ قناة "نايل لايف" احتفاليتها بعيد الأضحى المبارك ببث مباشر لوقفة عرفات، كما تقدم خلال العيد مجموعة من الأفلام والمسرحيات وبرامج البث المباشر منها "لايف كلينك" و"أكلة شهية"، كما تحتفل قناة نايل سينما بعيد الأضحى المبارك بعرض مجموعة من الأفلام خلال أيام العيد منها "اتفرج يا سلام" و"مطلوب حيا أو ميتا"، بينما تحتفل قناة النيل الثقافية بعيد الأضحى المبارك من خلال تطويع بعض برامجها للحديث عن المناسبة المباركة، كما تعرض أفلام تسجيلية وحفلات موسيقية.وفي قطاع القنوات الإقليمية، يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك بداية من يوم وقفة عرفات وعلى مدى أيام العيد، وذلك بتطويع برامج قنوات القطاع للاحتفال بتلك المناسبة العطرة واستعراض مظاهر العيد في الأقاليم المختلفة.وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعيد، فضلًا عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، حيث تعرض قنوات القطاع الأفلام التسجيلية "الحج في مائة عام" و"حياة الرسول" وفيلم عن يوم عرفة، كما تعرض المسرحيات الكوميدية "فارس بني خيبان" و"سيدتي الجميلة" و"الجوكر".