اخبار الأهلي اليوم الجمعة 9-8-2019

نشر "صدى البلد" اليوم، الجمعة، 9 - 8 - 2019، عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الأهلي، أبرزها :
مؤمن زكريا يحسم موقفه مع الأهلي
عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع مؤمن زكريا، على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
-شاهد.. أول صور للاعبي الأهلي بقاعة محاضرات التتش الجديدة
افتتح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة، التي تم تصميمها وفقًا لأحدث الطرق العالمية. وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة،..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
- الله يرحمك يابا.. وفاة والد نجم النادي الأهلي
توفي صباح اليوم الجمعة والد صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي الأول والذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
- هشام محمد يقترب من الرحيل إلى الدوري الإماراتي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
- الأهلي يقيد أحمد حمدي بقائمته المحلية خوفًا من تكرار أزمة عبدالله السعيد
يعيش الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الحيرة الشديدة خاصة في القائمة المحلية التي من المفترض الإستقرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
مؤمن زكريا يحسم موقفه مع الأهلي
عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع مؤمن زكريا، على هامش مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
-شاهد.. أول صور للاعبي الأهلي بقاعة محاضرات التتش الجديدة
افتتح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة، التي تم تصميمها وفقًا لأحدث الطرق العالمية. وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة،..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
- الله يرحمك يابا.. وفاة والد نجم النادي الأهلي
توفي صباح اليوم الجمعة والد صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي الأول والذي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.
- هشام محمد يقترب من الرحيل إلى الدوري الإماراتي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم مساء أمس الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا
- الأهلي يقيد أحمد حمدي بقائمته المحلية خوفًا من تكرار أزمة عبدالله السعيد
يعيش الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الحيرة الشديدة خاصة في القائمة المحلية التي من المفترض الإستقرار عليها خلال الأيام القليلة المقبلة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.