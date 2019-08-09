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أزهري: الحج يستلزم استطاعة مالية تغني أهل المسلم عن السؤال

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:30 م
الحجاج
الحجاج
خالد محيي الدين
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحج أحد أركان الإسلام، وتعتمد على استطاعة الفرد البدنية والمالية، منوها إلي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة في حياته، ولكنه اعتمر عدة مرات.

وأشار "رضا" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن الحج يستلزم استطاعة المسلم الجسدية والمالية التي تغني أهله عن سؤال الناس.

وتابع، أن أبواب الخير كثيرة من خلال التكافل، والتراحم وعلاج المرضى، مما يوجب على الإنسان بعد أداء تلك الفريضة مرة واحدة أن ينظر لباقي أبواب الخير والثواب.

وأضاف أن المواطنين القادرين ينبغي عليهم الطواف على بيوت المحتاجين والمرضى كما يطوفون حول بيت الله.

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