أضرار تناول اللحوم الحمراء يوميا.. الصداع وضعف الرؤية أغربها

يعلم معظمنا اضرار تناول اللحوم الحمراء، ومن المفترض أن نقلل من تناول اللحوم التي ندرجها في نظامنا الغذائي، لكن الكثير منا لا يعرف السبب، أو حتى يعرف الأسباب الأكثر شيوعا كارتفاع نسبة الكوليسترول الضارة في الدم، أو الإصابة بأمراض القلب والشرايين، أو النقرس، إلا أن هناك أمراض أخرى ومشاكل صحية يمكن أن يتسبب بها تناول اللحوم الحمراء بكثرة.



ومع اقتراب عيد الأضحى وذبح الأضاحي قد نجد أنفسنا تحت طائل اضرار تناول اللحوم الحمراء يوميا، ولكن فيما يلي سوف نذكر لكم اهم وابرز اضرارا تناول اللحوم الحمراء التي يمكن ان تحصل عليها نتاج تناول كميات كبيرة خلال عيد الأضحى، وتشمل:



أضرار تناول اللحوم الحمراء يوميا



1- الجفاف أحد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة كونيتيكت أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يتسبب في أن تنتج الكليتان بولًا أكثر تركيزًا، مما يسبب الجفاف، هذا يمكن أن يؤثر على كل شيء من مستويات الطاقة الخاصة بالجسم، والبشرة، والشعور بالجوع والشراهة تجاه تناول الطعام، وحتى وتشنجات العضلات.



2- رائحة الجسم أحد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

قد يكون تناول الكثير من اللحوم الحمراء أضرار غير متوقعة، حيث كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا أنه يمكن اتباع نظام غذائي مليء بالبروتينات وبالأخص من مصدر اللحوم الحمراء، يمكن أن يتسبب في إصدار رائحة كريهة للجسم.



3- الإمساك أحد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

ويمكن لتناول الكثير من اللحوم بدلًا من الكربوهيدرات أن يؤدي إلى الإمساك؛ لأن اللحوم لا تحتوي على الألياف"، لذا عليك أن تقلل من استهلاكك من اللحوم الحمراء، وتزيد من استهلاك الكربوهيدرات المعقدة وكذلك الفواكه والخضراوات.



4- الصداع أحد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

ليس من المفاجئ أن يتسبب اللحم في حدوث الصداع، نظرًا لأن كثرة تناوله يمكن أن تكون مرهقة للأسنان، وذلك لأن مضغها يحتاج الكثير من الطحن والمضغ بالأسنان، وهو ما يؤدي إلى الصداع وضعف الوظيفة العقلية.



5- ضعف الرؤية أحد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

يرتبط ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الأول للعمى بين كبار السن الأميركيين، ويمكن السبب وراء حدوث هذا الأمر هو أن الدهون المشبعة في اللحوم يعتقد الكثير من الباحثون أنها ضارة بالأوعية الدموية الدقيقة للعينين.



6- هشاشة العظام أحد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

تناول كميات كبيرة من البروتين يمكن أن تزيد من فقدان الكالسيوم عن طريق الكالسيوم، وهو أمر ضروري لبناء عظام قوية



7- التعب احد اضرار تناول اللحوم الحمراء يوميا:

إذا كنت تشعر دائمًا بالتعب بعد تناول اللحوم الحمراء، فهذا أمر طبيعي، حيث إن استهلاك اللحوم المفرط يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب إذا كنت لا تهضمه بشكل صحيح، وذلك لأنه يتطلب إفراز المعدة الكثير من العصارة الهضمية لكي يقوم بهضمها.



8- رائحة الفم الكريهة احد اضرار تناول اللحوم الحمراء يوميا:

يقول خايمي جناو ، وهو اختصاصي تغذية في جامعة ميسوري ستيت، إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والدهون مع عدم وجود كمية كافية من الكربوهيدرات يمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم للكيتونات، والذي يمكن ان يتسبب في أن تنبعث منها رائحة مثل كريهة من الفم تشبه رائحة الأسيتون.



9- مشاكل القناة الهضمية احد اضرار تناول اللحوم الحمراء:

ولا تحتوي اللحوم الحمراء على البكتيريا النافعة التي يحتاجها الجهاز الهضمي ليعمل جيدا، وذلك على عكس الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وهو الأمر الذي يتسبب في عدد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشاكل زيادة البكتيريا بالأمعاء الضارة .