البورصة في أسبوع.. رأس المال السوقي يربح 28.6 مليار جنيه.. المؤشر الرئيسي يرتفع 4.84%.. 25 مليار جنيه إجمالي قيمة التداولات.. 356 مليون جنيه مشتريات الأجانب.. وقطاع خدمات المالية الأكثر استحواذا

البورصة المصرية في أسبوع..

رأس المال السوقي يربح 28.6 مليار جنيه

المؤشر الرئيسي EGX30 يرتفع 4.8%

25 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات

356 نليون جنيه مشتريات الأجانب

قطاع خدمات المالية الأكثر استحواذا



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14,180.44 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.84%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 1.67% مسجلا 530.8 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاع بنحو 5.16% مغلقا الفترة عند مستوى 2184 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 5.67 % مغلقا عند 17,409.41 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 3.26 % مغلقا الفترة عند 1,404.23 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقدية نحو 28.6 مليار جنيه مسجلا مستوى 746.2 مليار جنيه مقابل 717.6 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 25.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



وقد استحوذت الأسهم على 68.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.20% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نسبة 64.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.1 % والعرب على 11.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 356.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.2 % و سجل العرب 9.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 931.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 811.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 169.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 676.1 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بتداول 12.5 مليون ورقة مالية بقيمة 452.3 مليون جنيه، ثم قطاع تكنولوجيا بتداول 46.5 مليون ورقة مالية بقيمة 395 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتداول 281.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 225.4 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 47.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 304.3 مليون جنيه، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 31.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 239.6 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 37.6 مليون ورقة مالية بقيمة 197 مليون جنيه.