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برلمان

حسب الله يطالب جموع الحجاج بالدعاء لمصر في صلاة عيد الاضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:31 م
متحدث البرلمان
متحدث البرلمان
ماجدة بدوى
طالب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب جموع المصريين ممن يؤدون مناسك الحج هذا العام بالدعاء لمصر أثناء وقوفهم غدا السبت على جبل عرفات وكذلك ملايين المصريين أثناء أداء صلاة العيد أن يدعوا لمصر بأن يحفظها الله وشعبها من كل سوء وان يحفظ ابناءها البواسل من رجال الجيش والشرطة الذين يضحون بحياتهم فداء للوطن.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من الأراضي المقدسة وزارة الأوقاف أن توجه بذلك للأئمة أثناء خطبة العيد، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يحفظ مصر من كل سوء وقد تجلى ذلك الامر فى ثورة 30 يونيو عام 2013 التى نجحت فيها بقياداتها الواعية وشعبها العظيم وبتوفيق من المولى عز وجل فى إنهاء حكم الفاشية الدينية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله إننا نتوجه جميعا بالدعاء إلى الله أن يحقق لمصر وشعبها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى كل ما تصبو إليه من آمال وطموحات لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع أنحاء البلاد مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة خير اجناد الأرض من صقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة وزملائهم ابطال الشرطة فى القضاء على الارهاب والارهابيين وتحرير مصر كلها من دنسهم ورجسهم.

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