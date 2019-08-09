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توفيق عكاشة: كان بيتقال عليا مجنون وبرنامجي يحقق أعلى مشاهدة عربيا .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:39 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
عمرو ممدوح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن برنامجه «مصر اليوم» كان يحقق أعلى مشاهدة في الوطن العربي، إلا أن برامج استطلاعات الرأي لم تكن تدرج برنامج ضمن برامج الاستطلاع.

وأضاف توفيق عكاشة، في برنامجه «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أنه هاج الشركات المسؤولة عن عقد استطلاعات الرأي في عام 2010، قائلا: "كنت صاحب أعلى مشاهدة، والناس كانت بتقول عليا مجنون".

وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن الوطن والحفاظ عليه كان أهم لديه من قناته، مشيرا إلى أن الوطن لا يمكن تعويضه، أما القناة فيمكن إعادتها وإنشائها من جديد.

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