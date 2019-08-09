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مرأة

توب هاف ستومك وجيب قصير.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:56 م
منة فضالي
منة فضالي
آية التيجي
نشرت الفنانة منة فضالي، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها بكلمات بسيطة وهي: "نصف الأشياء التي نخاف منها هي في الأصل ليست حقيقة".

وارتدت منة فضالي توب كت أبيض هاف ستومك، على جيب قصير للغاية، وأبرزت إطلالتها بإرتداء كوتش باللون الأبيض، مع حقيبة باللون الرمادي، وهو ما أعطاها إطلالة مثيرة وجذابة للغاية.

وتركت منة فضالي شعرها منسدلا عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ولم تتكلف منة فضالي في وضع المكياج، حيث أنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

ولم تتكلف منة فضالي في ارتداء الإكسسورات، إذ أنها اكتفت بارتداء أساور على يديها وخلخال، مع سلسلة بسيطة باللون الفضي حول عنقها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي
منة فضالي منة فضالي

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