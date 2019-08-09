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قبل عيد الأضحى .. تعرف على شروط وأحكام الأضحية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:44 م
اضحية العيد
اضحية العيد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عبد الشافي أحمد، أستاذ بكلية الأزهر الشريف، إن الحج هي العبادة الوحيدة التي يشترك خلالها الاستطاعة المالية والبدنية معا، حيث يحتاج فيها المسلم للقدرة المالية والجسدية، حيث تعد تلك الفريضة لمن استطاع فقط.

وأضاف، "عبد الشافي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الأضحية أمر تعبدي، ما يمنع الإجهاد فيها الا بما أمر به الله ورسوله، حيث يتم تحديث الأضحية بين الجمال، الأبقار، جاموس والماعز.

لافتا إلي أن تلك الأضاحي قد حددا رسول الله، لتناسب كل زمان ومكان، حيث تحدث عن الأبقار والجاموس والتي لم تكن موجودة بالجزيرة العربية.

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