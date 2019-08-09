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توعدتهن بقطع رؤوسهن .. اعتقال معلمة في المغرب هددت متطوعات بلجيكيات بالقتل

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:52 م
صدى البلد
احمد شريف
قررت ثلاث فتيات متطوعات للعمل في المغرب العودة إلى وطنهن ببلجيكا بعد أن زُعمت أن معلمة محلية أرادت أن "تقطع رؤوسهن" لارتدائهن سراويل قصيرة.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" كانت الفتيات البلجيكيات يتطوعن للمساعدة في بناء طريق في قرية أدار عندما تعرضن للتهديد لارتدائهن ملابس "قصيرة".

يزعم أن معلمة في مدرسة ابتدائية مغربية، لم يتم الكشف عن اسمها، دعت إلى قطع رؤوس الثلاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه أرادت "تعليم درس لأولئك الذين لا يحترمون العقيدة الإسلامية"، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

قالت الشرطة المغربية إن المعلمة اعتقلت يوم الاثنين الماضي وستحاكم بتهمة "التحريض على أعمال إرهابية".

كانت النساء البلجيكيات جزءًا من مجموعة تضم حوالي 40 شابًا في رحلة تطوعية صيفية تديرها منظمة Bouworde ، التي قالت إنها ألغت جميع معسكراتها في المغرب نتيجة للحادث.

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