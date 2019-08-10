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ثقافة

ورش فنية وتعليمية بـ ثقافة المنوفية

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث نفذ بيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الخط العربي تحت إشراف عارف عمر وتضمنت طريقة الكتابة بأشكال مختلفة من الخطوط، كما أقيمت ورشة لتعليم الموسيقى تحت اشراف ربيع البلكيمي تناولت طريقة العزف علي الاروج بعدة مهارات مختلفة، وفي سياق متصل أقام قصر ثقافة الطفل ورشة فوم بحضانة البر والتقوى وتضمنت عمل اشكال مختلفة من الفوم "ورود، شمس، وجوه لأشكال كرتونية" وذلك تحت اشراف مسؤل النشاط، بالإضافة الي ورشة فنية للرسم علي الوجه ببيت ثقافة سرس الليان عن طريق الرسم بطرق متعددة وأشكال مختلفة علي الوجوه وقد حازت علي أعجاب الأطفال تحت اشراف مسئول الفن التشكيلي، بينما نظم قصر ثقافة شبين الكوم ورشة فنية بعنوان "بلادنا جميلة" تحت اشراف د. سارة سالم وذلك بحضانة ايديو كسيل بالمصلحة وتناولت رسومات مختلفة للأطفال.

عقدت المكتبة العامة بشبين الكوم ندوة لمناقشة كتاب "المساواة في الإسلام" تأليف علي عبد الواحد بمؤسسة البنين حاضرها عبد الرحمن البيجاوي مدرس كبير لغة عربية بالمعاش، أشار في حديثه عن المساواة في الاسلام ومفهومها، وان الإسلام أكد ذلك بمجموعة الأحكام والقوانين، بينما أعدت مكتبة قورص الثقافية ندوة لكتاب "إسماعيل الذبيح" تأليف محمد أحمد برانق، ألقاها الشيخ السيد محمد حميد إمام وخطيب، وتحدث عن طاعة الوالدين والامتثال لأمر لله والإيمان بالله وقدرته والتحلى بالفضائل الحسنة والتمسك بالأخلاق الكريمة.

أقام بيت ثقافة سنتريس، محاضرة بعنوان "النيل في الأعمال الشعرية" تحت اشراف مسؤل النشاط وتناول حديثه عن النيل وأهميته بالنسبة لمصر فهو شريان الحياة لها، كما أشار إلى أهمية نهر النيل قديمًا وكيف ساعد على دعم الحياة في ظروف المناخ القاسية، بينما نظم بيت ثقافة ميت ابو الكوم ضمن نشاط نادى تكنولوجيا المعلومات محاض بعنوان" كيفية عمل بريد الكتروني" إشراف خالد عبد العزيز مدرب النادى ويُعرّف البريد الالكترونى (Electronic mail) بأنه عبارة عن نوع من المعلومات على شكل رسالة يتم إرسالها عبر الشبكات، وقد تحتوي هذه الرسالة على أنواع مختلفة من البيانات كالنصوص والصور والملفات.

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