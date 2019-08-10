ثقافة الجيزة تحتفل بعيد الأضحى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، إذ شهد قصر ثقافة الجيزة عدد من الورش المتنوعة منها ورشة فنون تشكيلية للكبار والصغار لعمل طبيعة صامتة ورسم خروف العيد باستخدام الالوان المختلفة، ورش تدريب الكمان والجيتار للرواد.



نظم مركز أحمد عرابي مسابقة في تلخيص قصة "حلاق الإمبراطور" للأطفال، كما أقامت كل من مكتبة أم خنان وبولاق الدكرور مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، بينما أعد بيت ثقافة المنوات مجلة حائط عن "قناة السويس" للأطفال، بجانب تنفيذ مركز طفل المنيرة الغربية ورشة تدريب فنون شعبية للاطفال، وأقامت مكتبة الطلبة والطالبات ورشة كورشيه للسيدات لعمل جوارب وجوانتي باستخدام الخيط الصوف.





نفذ بيت ثقافة البراجيل ورشة فنون تشكيلية عن مظاهر الاحتفال بعيد الاضحي، وببيت ثقافة صفط اللبن أقيمت ورشة فنية لرسم اضحية العيد باستخدام الفوم جليتر للاطفال، بجانب ذلك أعدت مكتبة السلام ورشة فنية لرسم خروف العيد باستخدام الالوان المختلفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "التراث الشعبي وتاصيل الهوية" تناولت الامثال الشعبية واغاني البدو واغاني الصعيد والقصص الشعبية والموالد الشعبية.





نظم بيت ثقافة كرداسة احتفالية من داخل المدرسة الفكرية بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحي وتضمنت ورشة فنون تشكيلية لعمل الكعبة باستخدام الكرتون والفوم جليتر وقام الاطفال بعمل طواف حول الكعبة، إلى جانب عرض فقره التنورة، كما أقيمت ورشة حكي عن افتتاح قناه السويس الجديد ودارت عن متي افتتحت واهميتها الاقتصاديا وموقعها الجغرافي.





عقدت مكتبة دور التربية محاضرة بعنوان "الحج ركن من أركان الإسلام" ودارت عن تعريف الحج بأنه الركن الخامس من أركان الإسلام وهو فريضة على كل مسلم قادر والحج، الي جانب تنفيذ ورشة فنية لعمل مجسم للكعبة احتفالا بعيد الاضحي المبارك باستخدام الكرتون والفوم جليتر والقماش الاسود للأطفال.





أقام بيت ثقافة المناجم عرض مواهب الأطفال في الشعر والغناء، كما أقيمت بمكتبة ساقية مكي ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم للكعبة وخروف العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستخدام الكرتون والفوم جليتر والقماش والقطن والغراء والالوان الفلوماستر للاطفال، بينما نفذ بيت ثقافة كرداسة ورشة فنون تشكيلية لعمل خروف العيد باستخدام زجاجة بلاستيك وقطن ومشابك وفوم جليتر للاطفال، إلى جانب تنظيم معرض رسوم أطفال عن عيد الأضحى المبارك بمركز طفل المنيرة الغربية، وبقصر ثقافة البدرشين أقيمت ورشة فنون تشكيل لعمل خروف العيد باستخدام عجينة السيراميك، وورشة فنية بمكتبة الحلف الشرقي بأطفيح قص ولصق وعمل لوحة تعبر عن الحجاج للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ قصر ثقافة الحى السادس ورشه فن الكروشية للتعرف علي بعض الغرز الاساسية وعمل اشكال متنوعة باستخدام الخيط الصوف.