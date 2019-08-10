عيد الأضحى وقناة السويس الجديدة أبرز الأنشطة الثقافية في الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم.



وجاءت الفعاليات كما يلي:



أولا: عقد بيت ثقافة طامية محاضرة ثقافية بعنوان "زيادة السكان وأثرها على الاقتصاد" ألقاها عبدالله ربيع أحمد، وتحدث فيها عن زيادة السكان والتي من شأنها التأثير على الاقتصاد.



ثانيا: نفذ بيت ثقافة سنورس ورشه فنية لرسم لوحات عن قناة السويس باستخدام اللوحات الورقية والألوان الخشبية وأقلام الرصاص والألوان الفلوماستر.



ثالثا: نظم بيت ثقافة أبشواي محاضرة عن "عيد الأضحى" حاضرها عبد الجليل عبد الكريم، تناول فيها موضوعات "لماذا سمى العيد بـ عيد الاضحى؟ وتوقيت العيد فى اى يوم من شهر ذى الحجة؟ وشرح مناسك الحج، وآداب الأعياد، وكيف نقضى أيام العيد؟".



رابعا: عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضره ثقافية بعنوان "مشروعات التنمية في محافظتي" تحدث خلالها المحاضر كارم محمد عن تمويل المشروعات الصغيرة ودعم المشروعات الزراعية والتنمية الريفية والجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات دعم وتمكين المرأة والقرى المنتجة والتجمعات الإنتاجية الطبيعية في المحافظة.