محاضرات فى فرع ثقافة بني سويف ضمن برنامج الطريق إلى الأخلاق

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من المحاضرات الثقافية بفرع ثقافة بني سويف في إطار البرنامج الثقافى "الطريق الي الأخلاق" الذي أطلقه الفرع عن (الصدق).



وتناولت مكتبة ابوصير الملق خلاله معنى الصدق وكيفية غرسه داخل اﻻنسان منذ الصغر واكد ان هذه الصفة من الصفات الجميلة، وذكر لنا بعض اآيات القرأنية واﻻحاديث النبوية الشريفة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهم ما يميزه الصدق حيث كان يلقب بالصادق اﻻمين، بينما تناول بيت ثقافة ابو سليم مفهوم الصدق وكيفية تطبيقة في حياتنا.



كما تحدثت مكتبة النادي الرياضي عن الصدق بأنه خلق جميل فهو طريق النجاة في الدنيا والاخرة وأن الكذب طريق الهلاك، والصدق يكون في القول والعمل والصادق هو من صدق في أقواله وأنه اسمي قيمة انسانية واثقل شئ في ميزان الله وشرح لنا انواع كثيره منها الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس، وهو من الاخلاق العظيمة التي حث عليها الله عز وجل وقد شرع الصدق لبناء العلاقات بين الناس علي أسس سليمة، لذلك فلا غني عنه واينما تجد الصدق تجد التحضر والتقدم والرخاء والسلام .



وبمركز شباب اهناسيا المدينة تحدث المحاضر عن مفهوم الصدق وأنواعه وفوائده ويجب علي كل مسلم التحلي بالاخلاق الحميده وأشار إلى أن الدين المعاملة والصدق نوعان منهم صدق في القول وصدق في الأفعال ومن فوائد الصدق النجاة في الدنيا والآخرة وأن عكس الصدق الكذب والكذب يؤدي إلي الهلاك، كما تناولت مكتبة طنسا بني مالوا امثلة للصدق عن طريق قصص الأنبياء ضمن فاعليات محاضرات عن الطريق الي الأخلاق، وفي بيت ثقافة ابو صير الملق أكد المحاضر أن للصدق اهمية كبيرة فى حياتنا ولابد أن يتحلى المجتمع والافراد به .



استشهد قصر ثقافة بني سويف بآيات من القرأن والسنة في الصدق والامانة، واكد ان للصدق دور مهم في الصحة النفسية للانسان، وتحدث عن الاثار الايجابي له، كما شاركت دار الايتام باهناسيا الخضراء بمحاضرة عن الصدق معرفينه بأنه من صفات المسلم الصحيح ومن اهم صفات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حيث لقب بالصادق الامين وكيف ينجي الصدق صاحبه من الهلاك.



تناولت مكتبة سمسطا محاضرة الصدق ووصفته إنه من الصفات الحميدة التي وجب على الناس التزامها ليكونوا سعداء في جميع مجالات حياتهم فالإنسان الصادق يكون محبوبًا بين الناس وينال ثقتهم في الحياة الدنيا ويفوز بالجنة في الآخرة ويفرج الله كربه، والنجاة من المهلكات والبركة في الرزق والفوز بمنزلة الشهداء والراحة وطمأنينة النفس، بينما الإنسان الكاذب يعد من المنافقين ويعتبر شخصًا منبوذًا بين الناس فإن الصدق جوهرة ثمينة ويعتبر الصدق هو الصفة التي كان يختص بها الله سبحانه وتعالى أنبياؤه بالثناء عليهم ومدحهم، بينما دارت المحاضرة في مكتبة دلاص حول كيفية الحفاظ على القيم والأخلاق، ومن اهمها الصدق وانه يعود لنشأته الاجتماعية منذ الصغر وأن للأسرة الدور الأكبر في تعزيز وترسيخ أهمية الصدق في النفس فمهما كان الأطفال صغارًا يجب زرع الصدق في أنفسهم ويجب على الأهل التصرف أمام الأطفال بصدق والإجابة على أسئلتهم بصدق مهما كانت فيعتبر الأهل مسؤولين أمام الله.



وبقصر ثقافة ببا تناول بالشرح مفهوم الصدق حيث اوضح ان الصدق والامانة وحسن الخلق والوفاء والاحسان كلها صفات يجب ان يتحلي بها المسلم الأمين، بينما ناقش بيت ثقاقة الفشن الصدق أنه قول الحقيقة وهو فضيلة من الفضائل ويعد من مكارم الاخلاق وهو عكس الكذب ويوصف الشخص الذي يتحدث الحقيقة انه صادق وهو من الخصال الحميدة مثل الامانة والاستقامة والوفاء بالعهد والاخلاص وهو سمة حسنة لها مكانة عظيمة عند اغلب الناس في المجتمعات الراقية وفي العديد من الاديان والمعتقدات والصدق ضد الكذب.