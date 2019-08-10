احتفالات فنية في قصر ثقافة القليوبية بـ مناسبة عيد الأضحى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية؛ حيث نفذ بيت ثقافة سنديون ورشة رسم ومعرض رسوم أطفال خاص بمناسك الحج، بينما أقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة عمل مجسم خروف العيد، كما عقدت بمكتبة باسوس ورشة حكي لكتاب "خروف العيد" تأليف علي إسماعيل، وبقصر ثقافة القناطر الخيرية أقيمت ورشة عمل "مجسم الكعبة من الكرتون" بنادي الطفل، ورشة "رسم حر" بالفنون التشكيلية.





واستمرت بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها فاعليات الدورة التدريبية الخاصة بطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها، حيث عقدت محاضرة بعنوان "الأنشطة والخدمات التى تقدمها المكتبة" عرف خلالها المدرب الأنشطة والخدمات التى تقدمها المكتبة للرواد بأنها ذلك العمل الذى تقدمه بغرض تكامل الخدمة المكتبية بحيث ترضى كافة المستفيدين وشرح كيفية القيام بها، كما نظم القصر احتفالية عيد الأضحى المبارك بحضانة الطفل السعيد.





ونظم بيت ثقافة القلج احتفالية عيد الأضحى المبارك تضمنت عرض مسرح عرائس، إلى جانب ورشة رسم ومعرض رسومات أطفال،إضافة إلى مجموعة من العاب الذكاء بمشاركة أطفال حضانة طيور الجنة، وفى الختام أقيمت ورشة عمل مجسم الكعبة المشرفة والتي أستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.





ونفذت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة عمل مجسم خروف العيد باستخدام الفوم والقطن، بينما عقدت بمكتبة المنزلة الفرعية ورشة قراءة لكتاب "حول العالم للأطفال في اليونان" تأليف وصفي الوصفي، كما أقام قصر ثقافة بهتيم عرض لفريق كورال أطفال بهتيم قام الفريق بغناء مجموعة من الأغانى منها "ذهب الليل، والحلوة دي، وأهو ده اللي صار" بينما قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض جديد قدمت خلاله باقة الأغاني منها "بتغني لمين، وأنساك".



