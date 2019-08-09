أسامة عز الدين: قسم الميديكال فورماتيك خاص بشعبة العلوم وإعلان تفاصيله الأحد

من منطلق اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وخصوصا التعليم التكنولوجى وإدخال البرامج المتطورة للتعليم الجامعى إدارة جامعة حلوان بتوفير كافة الوسائل الإمكانات التكنولوجية المتقدمة لمواكبة ما نشهده في عصرنا الحالي وتكنولوجيا المستقبل.



حيث أعلنت الجامعة عن افتتاحها لبرنامج تكنولوجيا الحاسبات أو الميدكل فورماتك بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وصرح الدكتور ٱسامة عز الدين عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان لصدى البلد أنه من المقرر إعلان تفاصيل القسم وافتتاحه يوم الأحد الموافق ١٨/٨/٢٠١٩ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.



موضحا أن البرنامج خاص بطلاب الثانوية العامة شعبة علمى العلوم فقط وأن التقديم للبرنامج يدويا عن طريق الجامعة واجتياز المقابلة الشخصية.

