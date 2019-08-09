أمن الدولة السعودى: من لم تردعه قداسة المكان ستردعه قواتنا

أكد اللواء بسام عطية، المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، أن المملكة تعاملت مع أقسى الحوادث والجرائم، خلال مناسك الحج مضيفا: "من لم تردعه قداسة المكان ستردعه القوات الرادعة في الحق.



وقال عطية خلال تصريحاته لـ فضائية "الإخبارية السعودية": "ليس هاجسنا ما نخشاه ولكن هاجسنا الحقيقي ماذا يرغب الحاج، ومتطلباته الأساسية، وما الذي يجعله يؤدي مناسك الحج بكل يسر وسهولة".



وبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، و أداء مناسك الحج مقتدين بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.









