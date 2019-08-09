ننتظر مفاجأة .. ماذا يحدث عندما يبدأ الدوري الإنجليزي بهدف من نيران صديقة

قص فريق نورويتش سيتي شريط أهداف الموسم الجديد بهدف في مرماه لصالح منافسه ليفربول في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي 2019-2020.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يبدأ الدوري الإنجليزي بها بهدف من النيران الصديقة فقد سبق لكايل ووكر حينما كان يلعب في فريق توتنهام بتسجيل هدف لصالح منافسه مانشستر يونايتد.



وكان موسم 2015-2016 مفاجأة بكل المقاييس حيث توج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في وقتها وكان الموسم الثاني للفريق بالدوري الممتاز.