أول رد فعل من فريق المريخ بعد اعتداء علي ماهر على مدربهم

تعدى علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي على المدرب المساعد لفريق المريخ البورسعيدي بالضرب مما أدى إلى إلغاء المباراة الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم.



وكان قد اعترض الجهاز الفني لفريق المريخ بسبب الخشونة الزائدة للاعبى فريق إنبي مما أدى إلى إصابة أربعة لاعبين من المريخ البورسعيدي وتم إنهاء المباراة في الدقيقة 82.



وأصدر نادي المريخ بيانا بعد الواقعة وجاء كالتالى: يأسف نادى المريخ لوجود عناصر داخل منظومة الكرة المصرية مازالت لا تتحمل المسئولية و تصدر دائما السلوك السيئ و هذه العناصر لا تمت بصلة بأخلاقيات و قيم و مبادئ كرة القدم التى تراعى نشر الروح الرياضية والأخلاق الحميدة.



وأضاف: أثناء المباراة الودية بين فريق المريخ و إنبى تعدى المدير الفنى لفريق إنبى على أحد أعضاء الجهاز الفنى المحترمين بالفريق الأول الذى يعلم جيدًا احترام و قيمة و مكانة المكان الذى يعلم به و لا يصدر منه أفعال خارجة عن الأدب واحترام الآخرين كما فعل المدير الفنى للفريق الآخر.



واختتم: توجهنا بشكوى لإدارة نادى إنبى وسنصعد الأمر لجميع الجهات المسئولة ولن نترك حقنا الأدبى والمعنوى حتى تختفى مثل هذه الأشخاص التي تسيء لقطاع كرة القدم والهيئات التى يعملون بها و التى هى فى الأساس تعتبر هيئات مملوكة للدولة الحريصة على نشر القيم والمبادئ.