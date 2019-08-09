للطلاب الجدد .. 7 معلومات عن الكشف الطبي بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بالجامعة والتي من المقرر انطلاقها الثلاثاء الموافق 27/08/2019 وتستمر حتي الأربعاء الموافق 24 سبتمبر المقبل.



ينشر موقع "صدى البلد" 7 إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة كالآتي:



- يتم الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة - جامعة القاهرة.



- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومى) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.



- يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.



- إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الألكتروني.



- إحضار أصل و 2 صورة من ايصال سداد فوري.



- يجب احضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة علي الموقع.



بالنسبة لطلاب المعادلات يجب التسجيل عن طريق كود الطالب والحصول عليه من علي موقع الجامعة .