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تعليم

للطلاب الجدد .. 7 معلومات عن الكشف الطبي بجامعة القاهرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:20 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلنت جامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بالجامعة والتي من المقرر انطلاقها الثلاثاء الموافق 27/08/2019 وتستمر حتي الأربعاء الموافق 24 سبتمبر المقبل.

ينشر موقع "صدى البلد" 7 إجراءات الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة القاهرة كالآتي:

- يتم الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة - جامعة القاهرة.

- إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومى) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

- يتم عمل تحليل فيروس (C) لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.

- إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الألكتروني.

- إحضار أصل و 2 صورة من ايصال سداد فوري.

- يجب احضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة علي الموقع.

بالنسبة لطلاب المعادلات يجب التسجيل عن طريق كود الطالب والحصول عليه من علي موقع الجامعة .

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