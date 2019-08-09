ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل عيد الأضحى .. تعرف على العدد المسموح به للاشتراك في الأضحية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:22 م
الأضحية
الأضحية
خالد محيي الدين
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أصول الأضحية الخاصة بالعجول هي أن تقسم على 7 بيوت، وأي عدد أقل من 7 يعتبر استزادة في الثواب.

وأشار "رضا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن البعض قد يحمل نفسة نفقات في الأضحية أكثر مما يستطيع، ولكن الشرع قد سمح بتقسيم العجل على 7 بيوت.

ونوه إلى أن نصيب الشخص الواحد يعتبر أضحية مستقلة، حيث يتم تقسيمها لـ3، يحصل المضحي وأسرته علي ثلثها، ثلث للأقارب والضيوف، والثلث الأخير يوزع علي الفقراء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسأل المفتي.. كيف أقسّم لحم الأضحية

حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط

الأضحية.. الأوقاف: ثوابها يكون على قدر التوسعة على الفقراء

الإفتاء توضح كيفية توزيع الأضحية لحما وأحشاء وجلدا

ترشيحاتنا

أم أولاده .. وفاة طليقة أحمد السعدني بعد تعرضها لأزمة قلبية

شاهد.. أول صور للاعبي الأهلي بقاعة محاضرات التتش الجديدة

بند صارم.. الكاف يحرم لاعبي الأندية من استكمال بطولاتهم فى هذه الحالة

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. أشرف زكى وعلي ربيع وايتن عامر يقدمون الواجب..صور

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج وزوجها

لحظات تحبس الأنفاس.. رجل يوقف شاحنة بيديه مانعًا اصطدامها بسيارة بورش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في البيت .. و7 أسرار لنجاحها

على البحر.. شاهد | أول ظهور لـ الملك أحمد فؤاد في مصر منذ 9 سنوات

بـ الزغاريد.. استقبال منتخب مصر للأولمبياد الخاص بعد ذهبية الهند.. صور