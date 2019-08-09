قبل عيد الأضحى .. تعرف على العدد المسموح به للاشتراك في الأضحية

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أصول الأضحية الخاصة بالعجول هي أن تقسم على 7 بيوت، وأي عدد أقل من 7 يعتبر استزادة في الثواب.



وأشار "رضا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن البعض قد يحمل نفسة نفقات في الأضحية أكثر مما يستطيع، ولكن الشرع قد سمح بتقسيم العجل على 7 بيوت.



ونوه إلى أن نصيب الشخص الواحد يعتبر أضحية مستقلة، حيث يتم تقسيمها لـ3، يحصل المضحي وأسرته علي ثلثها، ثلث للأقارب والضيوف، والثلث الأخير يوزع علي الفقراء.