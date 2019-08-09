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العثور على رضيعة داخل حقيبة أمام دار رعاية الأيتام بـ قطور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:13 م
العثور على رضيعه
العثور على رضيعه داخل حقيبة أمام دار رعاية الأيتام بـ قطور
أحمد على
عثر الأهالي بمدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم، على طفلة حديثة الولادة، داخل حقيبة أمام إحدى دور رعاية الأيتام بدائرة المركز، وتم إخطار الجهات المعنية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ عن قيام سيدة بوضع الطفلة أمام إحدى رعاية الأيتام، ثم فرت هاربة من المنطقة.

كما باشرت الأجهزة الأمنية دورها فى معاينة موقع البلاغ واستلام الطفلة .

وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة ونقل تلك الرضيعة إلى الحضانة بإحدى المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها .

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