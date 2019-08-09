معلومات أخطر من الأسرار العسكرية.. واشنطن تعرض مليون دولار لمعرفة طريقة بيع النفط الإيراني وخط سيره.. أنشطة تجارية أقرب للجاسوسية.. عاهرات وتجار أمريكان وهميون في طهران

تعرف على كيفية إدارة نشاط النفط في إيران

نيويورك تايمز تحاور تجارا إيرانيين يكشفون عن طرق بيع النفط

جواسيس أمريكيون وأوروبيون للحصول على معلومات بخصوص العملة والنفط الإيراني



تتم تغيير عناوين المكاتب بشكل دوري وروتيني كل بضعة أشهر، يتم التخلص من المستندات، تفتيش مستمر بحثا عن أي أجهزة تنصت سرية، تحويل جميع مكالمات المكتب إلى هواتفهم المحمولة. يعلمون أنهم يخضعون للمراقبة، ويفترضون أن أجهزتهم الإلكترونية مخترقة.



هؤلاء من نحكي عنهم ليسوا جواسيس أو لصوصا، بل تجار نفط في إيران، يخوضون تجارة وكأنهم في خضم عملية مخابراتية من الطراز الأول، في تحقيق لها تحاول نيويورك تايمز الأمريكية، الكشف عن السبل والطرق والأماكن التي تبيع فيها إيران نفطها على الرغم من إحكام سيطرة العقوبات الأمريكية.



قال ميسام شرافي، تاجر نفط مخضرم في طهران: "أشعر أحيانًا كأنني ممثل أقوم بدور في فيلم تجسس".



منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على مبيعات النفط الإيراني العام الماضي، أصبحت المعلومات المتعلقة بهذه المبيعات سلاحًا جيوسياسيًا ثمينًا - مطمعا من قبل وكالات الاستخبارات الغربية وأكبر سر لإيران. لذا تحولت تجارة النفط الإيراني، التي كانت يوما ما آمنة ومربحة، إلى لعبة عالمية عالية الخطورة للتجسس ومكافحة التجسس.



في الشهر الماضي، قالت إيران إنها فككت حلقة تجسس واعتقلت 17 إيرانيًا قالت إنهم يعملون لحساب سي.آي. أي، ولم تعلن الحكومة الإيرانية عن أهداف تلك الشبكة، لكن يبدو الآن أنها تضمنت جهودًا سرية لجمع معلومات استخبارية عن مبيعات النفط.



نفى الرئيس ترامب أن يكون المشتبه بهم يعملون لحساب سي آي أي، وهو بيان غير معتاد صادر عن حكومة تكاد لا تؤكد أو تنفي مثل هذه الاتهامات، ورفض متحدث باسم سي. آي. التعليق.



لكن المسؤولين الأميركيين أقروا بأن قطاع النفط الإيراني له أهمية كبيرة للولايات المتحدة ووكالاتها الاستخباراتية.



أيًا كان من يقوم بالتجسس، فلا شك أن تكتيكات العباءة والخناجر عصفت بتقلص تجارة النفط الإيرانية. يقول التجار أنهم قد عرضوا على جميع أنواع الإغراءات في مقابل الحصول على المعلومات.



ظهر جواسيس أوروبا الشرقية في طهران مستخدمين الفودكا والنبيذ الأحمر، ووعد بتدفق مستمر من الكحول والنقد وعروض بمضاعفة أموال مقدمي المعلومات، بل وقدم رجل يدعي أنه أكاديمي أمريكي عرضًا ماليا بقيمة 5000 دولار شهريًا للمساعدة في بحثه عن صناعة النفط. عاهرات أرمن متنكرات في زي سيدات أعمال يحاولن إغواء رجال النفط في إيران خلال رحلات إلى شيراز وأصفهان.



يقول تجار النفط إن الأجانب، الذين يفترض أنهم يعملون نيابة عن الولايات المتحدة، عرضوا مبالغ فلكية تتراوح بين 100000 دولار ومليون دولار، فقط للحصول على أرقام الحسابات المصرفية التي استخدمتها وزارة النفط في عملية البيع. وقال التجار إن بعض الأجانب وعدوا بتأشيرات دخول للولايات المتحدة.



اعترف أحد التجار بأنه تعرض للخداع: أقنعته العاهرات الأرمن باستخدام أسمائهم لتسجيل الشركات الأولى في أرمينيا لتسهيل المعاملات المصرفية. وقال إنه بعد القبض على النساء استدعته قوات الأمن الإيرانية للاستجواب وأنهى علاقته بهؤلاء النساء فورا.



كذلك يشعر العملاء الأجانب بجنون بسبب العقوبات الثانوية التي ستفرضها عليهم الولايات المتحدة إذا كشفوا وهم يشترون النفط الإيراني. قال التجار إنه خلال أحد رحلاته إلي الخارج لبيع النفط الإيراني، طلب العملاء منهم تبديل الفنادق في منتصف الليل. وقال التجار إنه ليس من غير المألوف استجوابهم في المطارات في الخارج. إلا ان عميلا أرسل وكلاء نساء، يرتدين ثيابًا وأحذية ضيقة، لاختبار المعلومات التي قد يكشف عنها التاجر.



وقال أحد التجار إنه اتصل بفرع الاستخبارات بوزارة النفط وأعطاه بشكل استباقي بعض المعلومات عن أوروبي مشبوه زار مكتبه. وأكد حسن سليماني، رئيس تحرير صحيفة المشرق، وهي صحيفة تابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني، أن عمليات اعتقال عصابة التجسس كانت تنطوي على تجسس حول معلومات تتعلق بالنفط الإيراني وكيفية بيعه.



بشكل منفصل، قالت إيران في يونيو إنها ألقت القبض على امرأة كانت تعمل في شركة طاقة أوروبية، متهمة إياها بالحصول على مستندات مبيعات النفط عن طريق استقدام كبار المديرين في وزارة النفط. ولأن الاقتصاد الإيراني يعتمد على النفط، وعلى التهرب من العقوبات الأمريكية، فإن الحفاظ على سرية مبيعات النفط يعتبر أمرًا بالغ الأهمية.



وقال السيد سليماني، إن كيفية تهريب النفط والهروب من العقوبات الأمريكية وتحريك الأموال، هي المعلومات الأكثر حساسية في البلاد. ليس هناك ما هو أكثر أهمية من تلك المعلومات.



حظر وزير النفط الإيراني بيجان زانجانه إصدار بيانات النفط العام الماضي بعد أن تخلت واشنطن عن الصفقة النووية الإيرانية وفرضت عقوبات على صادرات النفط الإيرانية ومعاملاتها المالية.



في تحد للعقوبات الأمريكية، تأخذ الصين وغيرها النفط من 12 ناقلة إيرانية، ولم تتمكن الولايات المتحدة من وقف صادرات النفط الإيرانية. وقال في يوليو "المعلومات حول صادرات النفط الإيرانية هي معلومات حرب".



من بين الأشخاص العشرة الذين يتصلون بوزارة النفط يوميًا للاستفسار عن شراء النفط، قال السيد زانجانه، سبعة منهم ليسوا عملاء حقيقيين. وقال البيت الأبيض إن الهدف من العقوبات، الذي تم تشديده في مايو، هو "الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان النظام من مصدر إيراداتها الرئيسي".



رغم أن هذا الهدف لم يتحقق، يقدر المحللون أن مبيعات النفط الأجنبية في إيران قد انخفضت بشكل حاد، من 2.5 مليون برميل في اليوم قبل سريان مفعول المجموعة الأولى من العقوبات عام 2018 إلى حوالي 500000 برميل في اليوم الآن.



امتد الصراع البارد إلى البحار، حيث تم إلقاء اللوم على إيران لشن هجمات تخريبية على ست ناقلات نفط، وفي الهواء، حيث أسقطت كل من الولايات المتحدة وإيران طائرة بدون طيار.



في الشهر الماضي، استولت بريطانيا على ناقلة إيرانية في جبل طارق قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الدولية ضد سوريا. وردت إيران من خلال الاستيلاء على ناقلة بريطانية في الخليج الفارسي.



كانت حرب المعلومات أكثر هدوءًا ولكن ليس أقل أهمية. تعد المعلومات المتعلقة بإنتاج النفط الإيراني وأسعاره ومبيعاته وصادراته أداة أساسية لواشنطن لقياس تأثير العقوبات والقيام بحملة "الضغط الأقصى" ضد إيران.



وقالت إليزابيث روزنبرغ، المحللة في مركز الأمن الأمريكي الجديد ومسؤول سابق في وزارة الخزانة في إدارة أوباما: "الولايات المتحدة تريد المعلومات حول صادرات النفط حتى يتسنى لها معرفة مقدار العملة الصعبة التي تكسبها إيران". "عندها يمكن أن يكون لديهم شعور بمدى الضغط على إيران لحمل قادتها على تغيير حساباتهم السياسية".



وقالت إن إيران هدف استخباراتي صارم لأن الإيرانيين يعملون من خلال "علاقات شخصية"، ويتجنبون آليات تجارة النفط الدولية ويعملون بسلطة تقديرية شديدة.



لقد تبنت إيران مجموعة من التدابير للتحايل على العقوبات، كما يقول التجار وخبراء النفط ، بما في ذلك إيقاف تشغيل GPS في ناقلات النفط ، ونقل النفط من سفينة إلى سفينة في المياه المفتوحة ، وخلط نفطها بالنفط العراقي والمغادرة من ميناء البصرة.



شددت إيران أيضًا نظام تداول النفط لديها وزادت من إجراءات الأمن لجعل الاختراق والتعقب أكثر صعوبة. وصف ثلاثة من تجار النفط الإيرانيين التغييرات في صحيفة نيويورك تايمز، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب المخاوف على سلامتهم.



تم استبدال الآلاف من السماسرة الذين أقاموا صفقات نفط بين المشترين ووزارة النفط بحفنة من التجار المعتمدين والمدققين. وهم يقدمون تقارير إلى أربعة من كبار المسؤولين في وزارة النفط ، الذين قسموا السوق حسب المنطقة.



تولى وزير النفط السابق وقائد الحرس الثوري، رستم قاسمي، مسؤولية التصدير إلى سوريا، وتعاملوا مع الصين والهند وأوروبا.



يتم تخصيص كل خطة شراء اعتمادًا على من يقوم بالشراء، ومقدار الشراء، وأين ستذهب الشحنة - بهدف تغيير الطريقة باستمرار للتهرب من مراقبي العقوبات.



طُلب من المشترين إرسال ممثلين إلى طهران كوسيلة لحماية المعلومات وتحديد هوية العملاء الجادين.



طلب من التجار عدم مناقشة السعر أو الشحن أو الدفع مع العملاء المحتملين. مهمتهم الرئيسية هي تحديد ما إذا كان المشترون المحتملون شرعيين ، ثم إرسال اقتراح إلى أحد كبار المسؤولين الأربعة.



يعقد الجناح الأمني ​​لوزارة النفط ورش عمل وجلسات إحاطة منتظمة لتدريب المتداولين على تكتيكات الأمن ومكافحة التجسس.



لتشجيع المشترين ، عادة ما تبيع إيران نفطها بحوالي 4 دولارات للبرميل تحت سعر السوق. يتطلب دفع 10٪ كدفعة مقدمة وسداد كامل قبل السماح بتفريغ براميل النفط في الموانئ المستقبلة.



مرحلة الدفع الخطوة الأكثر خطورة. يتم فتح وإغلاق الحسابات المصرفية في الخارج في غضون ساعات قليلة، فقط لفترة كافية لإجراء الودائع والتحويلات. بينما تتم هذه المعاملات، يتم إبقاء التجار والمشترين تحت المراقبة في دار ضيافة تابعة لوزارة النفط. يتم مصادرة هواتفهم لمنع أي رسائل مرسلة أو متلقاة.

