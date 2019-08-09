قطاع الخدمات المالية الأكثر استحواذا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع الخدمات المالية (باستثناء البنوك) قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الأسبوع الماضي، بعد تداول 169.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 676.1 مليون جنيه؛ تلاه قطاع البنوك بتداول 12.5 مليون ورقة مالية بقيمة 452.3 مليون جنيه، ثم قطاع تكنولوجيا بتداول 46.5 مليون ورقة مالية بقيمة 395 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتداول 281.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 225.4 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 47.1 مليون ورقة مالية وبقيمة 304.3 مليون جنيه؛ تلاه قطاع رعاية صحية وأدوية بتداول 31.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 239.6 مليون جنيه، ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بتداول 37.6 مليون ورقة مالية بقيمة 197 مليون جنيه.