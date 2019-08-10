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حوادث

حبس صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بخامات مغشوشة

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:18 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
عمرو خليفة
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باستخدام خامات مجهول المصدر لتصنيع مستحضرات التجميل، وادارة المصنع دون ترخيص.

وبناء على معلومات سابقة، تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بشارع دعبس من شارع جسر السويس لإدارته المصنع " بدون ترخيص " لإنتاج مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المصنع علي 3600 عبوة بودرة للوجه، و200 كيلو ألوان بودرة، و100 كيلو بودرة، و1000 استيكر، و2500 قاعدة صفيح، و3400 قاعدة بلاستيك، و800 كرتونه فارغة، و2300 غطاء بلاستيك، و800 كرتونه فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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