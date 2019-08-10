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فن

بعد مهرجان كان.. Once Upon a Time in Hollywood بـ لوكارنو السينمائي

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:06 ص
صناع فيلم Once Upon
صناع فيلم Once Upon a Time in Hollywood
محمد نبيـل
خصص مهرجان لوكارنو السينمائى الدولى عرضا خاصا لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، والتى شهدت مسابقة مهرجان كان السينمائى الماضى عرضه العالمى الأول فى حضور أغلب صناع الفيلم.

وشهد العرض فى مهرجان كان حضور ومارجو روبي بجانب المخرج الكبير كوينتين ترانتينو والذى يقدم تاسع أفلامه.

ويشارك ببطولته الفيلم نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.

تدور أحداث الفيلم في ولاية (كاليفورنيا) عام 1969، حيث مقتل الممثلة (شارون تيت) زوجة المخرج (رومان بولانسكي)، بواسطة المجرم (تشارلز مانسون) وأتباعه ورفاقه.

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