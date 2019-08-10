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ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدم مطوية للحجاج والمعتمرين

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:54 ص
مطوية للحجاج والمعتمرين
مطوية للحجاج والمعتمرين
محمود ضاحي
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى مطويَّةً بعنوان: "القول المبين في بعض ما يباح للحُجَّاج والمعتمرين" تبيِّنُ للحجاج ما يباح لهم فعلُهُ على خلافِ ما يظن كثير من الناس أنه محظورٌ من محظوراتِ الحجِّ، وهو في الحقيقة أمرٌ مباحٌ يجوز للحاج أن يفعله ولا حرج عليه.

يأتي ذلك في إطار سعي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للمساهمة في رفع المشقة عن حجاجِ بيتِ اللهِ الحرامِ من سفرٍ وزحامٍ وحرارةِ جوٍّ.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن دعاء يوم عرفة مستجاب، موصيا بترديد ثماني كلمات في يوم عرفات.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفات من أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عباده من النار، كما أن له فضلا عظيما، وهو من المواقيت التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء.

وأضاف: «فأكثروا من الدعاء في يوم عرفة؛ مستشهدًا بما ورد في موطأ مالك، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».

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