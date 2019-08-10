برلماني: مبادرة حياة كريمة تقضي على الطبقية

أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية الاتجاه الذي تسير فيه الدولة، نحو النهوض بالفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه شئ مهم جدًا أن يكون هناك تكريث للجهود من منظمات المجتمع المدني والحكومة للنهوض بالقرى والفئات الأكثر احتياجًا.



وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة على أرض الواقع، التي أدت إلى النهوض بحالة القرى، مثل البنية التحتية والتطور الكبير الذي شهدته هذه القرى، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.



وأكد عضو البرلمان، أن هذا الاتجاه، الذي يقوم على مبادرة "حياة كريمة" يقضي على الطبقية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر فقرًا.



ووفقا للمبادرة فإنه يتم تقسيم القرى إلى 3 فئات حسب نسبة الفقر في هذه القرى بالإضافة إلى استهداف الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وذوي الاعاقة ، وقد تم العمل بالتعاون مع الشركاء من الشباب المتطوعين والمؤسسات الحكومية ووزارتيّ التضامن والتخطيط والهيئات الأهلية.



وتم وضع آلية للرصد والمتابعة لتنفيذ المبادرة بشكل دوري ورصد ردود أفعال المواطنين ونقله للجهات المعنية وإيصال المقترحات المتعلقة بتفعيل المبادرة وتجميع البيانات ووضعها أمام متخذي القرار.



كما أن المبادرة شملت أعمال النظافة وتطوير وتحديث المنازل وإرسال حملات طبية للقرى والأدوية والأمصال وتحديث جودة مياه الشرب وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المدارس وإقامة أخرى جديدة.