تقودها سيدة.. حبس عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الوايلي

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس عصابة تقودها سيدة 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة تابعة لشركة توصيل معروفه بالاكراه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.



تبلغ لقسم شرطة الوايلى من سائق بشركة توصيل شهيرة بتلقيه اتصالا هاتفيا من احدى الفتيات وطلبت منه توصيلها من شارع الهرم الى مستشفى الدمرداش دائرة القسم وعقب اصطحابها بالسيارة وعقب وصولهما أمام معهد القلب بشارع رمسيس استقل صحبتهما أحد الأشخاص وطلب منه التوجه الى شارع لطفي السيد دائرة القسم.



وفور وصوله فوجئ بشخصين آخرين قاما بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرها عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها سيدة و٣ أشخاص وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم عدد 2 سلاح ابيض " مطواة ، خنجر " والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.



واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية "، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى قررت القرار السابق.